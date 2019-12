Αυστραλία : Τοξικό νέφος από τις πυρκαγιές απειλεί το Σίδνεϊ

Για «επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία» στο Σίδνεϊ λόγω των τοξικών καπνών που έχουν προκληθεί από τις πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες γύρω από την μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, προειδοποιούν σήμερα ιατρικοί σύλλογοι της χώρας.

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, μαίνονται στην Αυστραλία από τον Σεπτέμβριο.

Περισσότεροι από 20 ιατρικοί σύλλογοι, κυρίως το Royal Australasian College of Physicians, στους οποίους μετέχουν 25.000 γιατροί και ασκούμενοι, δημοσίευσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση με την οποία καλούν την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτή την τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση.

«Η ρύπανση του αέρα στη Νέα Νότια Ουαλία προκαλεί μια επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία», υπογραμμίζει η ένωση αυτή επαγγελματιών γιατρών Συμμαχία για το Κλίμα και την Υγεία.

«Ο καπνός που προέρχεται από τις πυρκαγιές έχει προκαλέσει ατμοσφαιρική ρύπανση έως και 11 φορές υψηλότερη από το επίπεδο που κρίνεται ‘επικίνδυνο’ σε ορισμένα μέρη του Σίδνεϊ και της Νέας Νότιας Ουαλίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο καπνός αυτός «είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω των υψηλών επιπέδων μικροσωματιδίων PM 2,5», επισημαίνεται επίσης σε αυτήν.

Οι υπηρεσίες υγείας της Πολιτείας αυτής κατέγραψαν άνοδο κατά 48% του αριθμού των ανθρώπων που πήγαν στα επείγοντα των νοσοκομείων για αναπνευστικά προβλήματα κατά την διάρκεια της εβδομάδας που τελείωσε στις 11 Δεκεμβρίου, σε σχέση με έναν μέσο όρο πενταετίας.

This is Sydney today, suffocating from unending bushfires made worse by climate change

Meanwhile, over at #COP25 in Madrid, Australia, #3 biggest fossil fuel exporter and #2 per capita polluter in the world, plays accounting tricks and hides and ducks to avoid any climate action pic.twitter.com/Ta7K7IKP1e

— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) December 10, 2019