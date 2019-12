Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette Μαρί Φρέντρικσον

Η δημοφιλής τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον, όπως μεταδίδουν σουηδικά ΜΜΕ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Οι Roxette εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 και απέκτησαν φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Δύο Σουηδοί, η Μάρι Φρέντρικσον και ο Περ Γκέσλε, κατέκτησαν την ποπ-ροκ σκηνή και πούλησαν πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους.

Tραγούδια τους, όπως το «The Look», το «Listen to your Heart» και το «It must have been Love» έφτασαν στο No1 στο «Billboard» των Η.Π.Α. Για μια δεκαετία κυκλοφορούσαν δίσκους και τα τραγούδια τους βρίσκονταν μονίμως σε ψηλές θέσεις στις λίστες των charts.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η πορεία του συγκροτήματος και η προσπάθεια να κρατηθούν «ζωντανοί» στη σκηνή, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, κυρίως για την η Μαρί Φρέντρικσον.

Ποια ήταν η Μαρί Φρέντρικσον

Γεννημένη το 1958, σε μια πολύ μικρή πόλη της Σουηδίας, η Μαρί Φρέντρικσον ήταν η μικρότερη κόρη από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και οι γονείς τους δούλευαν όλη μέρα για να τα βγάλουν πέρα.

Η Μαρί Φρέντρικσον ανακάλυψε την αγάπη της για τη μουσική από παιδί, ακούγοντας Beatles, Deep Purple και Joni Mitchell.

Ως έφηβη γράφτηκε σε μουσικό σχολείο ενώ εμφανιζόταν σε παραστάσεις σε ένα τοπικό θέατρο. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 γνώρισε τον, επίσης διάσημο στη χώρα του, μουσικό Περ Γκέσλε και αμέσως έγιναν φίλοι.

Εκείνος την παρότρυνε να αρχίσει σόλο καριέρα και το 1986 έφτιαξαν το ντουέτο, που ονόμασαν Roxette, με την γνωστή μετέπειτα πορεία. Το 2016, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία τους, οι Roxette ανακοίνωσαν την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία.

Όμως, οι συστάσεις των γιατρών προς την Μαρί Φρέντρικσον να αποφύγει τις συναυλίες και τα ταξίδια, ακύρωσαν τα σχέδια του συγκροτήματος.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο «Good Karma».

Η Μαρί Φρέντρικσον ζούσε μέχρι την μέρα που έφυγε από τη ζωή με τον σύζυγό της, επίσης μουσικό Μίκαελ Μπόλιος και τα δύο τους παιδιά.

H μάχη με τον καρκίνο

Το 2001 διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο και αναγκάστηκε να σταματήσει τις εμφανίσεις της.

Η αγάπη της για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που έγραφε τραγούδια στο σπίτι της. Αποτέλεσμα ήταν το προσωπικό της άλμπουμ «The Change».

Tο εξώφυλλο του δίσκου αποτελείται από σκίτσα που ζωγράφισε η ίδια, όταν έμαθε πως είχε όγκο στο κεφάλι.

Τον Οκτώβριο του 2005 και μετά από εγχειρήσεις και χημειοθεραπείες η Μάρι Φρέντρικσον ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο κι ότι ακολουθεί υγιεινό τρόπο ζωής.

Η Μάρι Φρέντρικσον εκτός από τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έγραφε στίχους κι έπαιζε πιάνο.

Μάλιστα πριν γίνει γνωστή ως τραγουδίστρια των Roxette, είχε καταφέρει να γίνει γνωστή στη χώρα της, με τους προσωπικούς δίσκους που είχε κυκλοφορήσει.