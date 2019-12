Αντζελίνα Τζολί: Αντισυμβατική σταρ

Η Αντζελίνα Τζολί έχει αφιερώσει τη ζωή της στα έξι παιδιά της μετά το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αμελεί τις υποχρεώσεις που έχει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σταρ στον κόσμο.

Τον περασµένο µήνα χρειάστηκε να πραγµατοποιήσει πολλές εµφανίσεις στο κόκκινο χαλί για να προωθήσει την ταινία «Maleficent: Η Δύναµη του Σκότους», τη συνέχεια του «Maleficent» του 2014 δηλαδή – ενός φιλµ που µε παγκόσµιες εισπράξεις 757,8 εκατοµµυρίων δολαρίων παραµένει η µεγαλύτερη εµπορική επιτυχία της – και εντυπωσίασε µε τις ενδυµατολογικές επιλογές της, από το ρετρό Ralph & Russo φόρεµα µε τα ασηµί κρόσσια έως την γκόθικ µαύρη δηµιουργία Atelier Versace µε την αγκράφα-σκορπιό.

Αυτή την περίοδο κάνει γυρίσµατα για την ταινία των Marvel Studios με τίτλο «Eternals», µε σκηνοθέτρια την Κλόι Ζάο και συµπρωταγωνιστές τους Σάλµα Χάγεκ, Κιτ Χάρινγκτον και Ρίτσαρντ Μάντεν, ενώ θα δανείσει επίσης τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα του φιλµ κινουµένων σχεδίων της Disney «The One and Only Ivan», στην οποία συµµετέχει και ως παραγωγός.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» ο Γιώργος Νάστος κάνει μια αναδρομή στη μέχρι τώρα πορεία της 44χρονης βραβευμένης με Οσκαρ ηθοποιού και εξηγεί πώς έφτασε να έχει διακριθεί παγκοσμίως τόσο για το σκηνοθετικό και – κυρίως – για το πλούσιο ανθρωπιστικό της έργο.