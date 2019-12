Πολεμικό Μουσείο : Ποια είναι τα δύο νέα «στολίδια» του

Νέα εκθέματα έφθασαν στο Πολεμικό Μουσείο. Πρόκειται για τον σπάνιο πίνακα τού διεθνούς φήμης και φιλέλληνα ζωγράφου Nicholas Egon «Ο λιμός στην Αθήνα» ο οποίος αποδίδει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, τα αποτελέσματα τού λιμού στην Αθήνα κατά την περίοδο της κατοχής, τα όρια της ανθρώπινης εξαθλίωσης, το ένστικτο της επιβίωσης, αλλά και το σκληρό πρόσωπο τού πολέμου, όπως είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου αντιναύαρχος ε.α., Αθανάσιος Παναγόπουλος.

Παράλληλα ευχαρίστησε την παριστάμενη στην εκδήλωση Matti Egon – Ξυλά, η οποία, «μέσα από περίσσευμα ψυχής υπερέβει τις όποιες εσωτερικές αντιστάσεις (καθώς ο πίνακας αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο) και δώρισε στο Πολεμικό Μουσείο, στους επισκέπτες τού μέλλοντος και στην πολιτιστική μας κληρονομιά ένα μοναδικό έργο υψηλού συμβολισμού».

Επίσης ευχαρίστησε τον ναύαρχο George Kanakis και την Constantina Agapitou Crowley πού χάρη στην μεσολάβησή τους έφθασε ο πίνακας στο Πολεμικό Μουσείο.

Ποιος είναι ο Nicholas Egon

Αναφερόμενος στον διάσημο ζωγράφο ο κ. Παναγόπουλος είπε:

«Ο Nicholas Egon, αυτός ο ευπατρίδης, ο άνθρωπος της περιπέτειας και εραστής της Ελλάδος, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, όπως τον χαρακτήρισε, τον Ιανουάριο τού 2016, ο πρέσβης της Τσεχικής Δημοκρατίας Jan Bondy και του απένειμε το βραβείο Jan Masaryk Medal Award, γεννήθηκε το 1921 από αριστοκρατική οικογένεια τσεχικής και ουγγρικής ρίζας στην Τσεχοσλοβακία. Μελέτησε την Ελληνική μυθολογία, και στα 16 του έφυγε αναζητώντας την περιπέτεια, άλλαξε πολλές δουλειές στη νότιο Γαλλία πριν πάει στο Λονδίνο, όπου κέρδισε και τα πρώτα του χρήματα σχεδιάζοντας αφίσες για τον κινηματογράφο. Το 1940 έγινε επίσημος πολεμικός ανταποκριτής και το ‘44 μπήκε στην βρετανική Βασιλική Αεροπορία. Το 1946 επέστρεψε στο Λονδίνο και εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Erno Goldfinger.

Το 1947 εξελέγη ως ο νεότερος Fellow of the Royal Society of Arts. Τα πρώτα του έργα αφορούσαν αφηρημένα θέματα εμπνευσμένα από την επιστήμη. Στην συνέχεια συνανεστράφει με ‘Άγγλους σουρεαλιστές και στην Ελλάδα ήρθε στο τέλος τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αντικρίζοντας μία ερειπωμένη χώρα.

Η αγάπη του για το ελληνικό τοπίο όπως «Η άνοιξη στς αρχαίες κολώνες» καί «Οι αιωνόβιες ελιές», χωρίς να αδικούμε τα υπόλοιπα έργα του, αποτελούν καλλιτεχνικά αριστουργήματα.

Οι σπουδές του

Μιλώντας για την Matti Egon – Xyla είπε ότι έλαβε κλασσικές σπουδές στό University College τού Λονδίνου, το 1986 ίδρυσε την Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή της Μεγάλης Βρετανίας και σαν πρόεδρός της, επί πολλά έτη, στήριξε διαπρεπείς Έλληνες καί ξένους αρχαιολόγους. Τιμήθηκε για την προσφορά της στον πολιτισμό και στην παιδεία με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιϊας από την ελληνική κυβέρνηση σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο».

Το αεροπλάνο F-86D

Περαιτέρω στον προαύλιο χώρο του μουσείου εκτίθεται εκτίθεται πλέον ένα αεροσκάφος F-86D. Τα F-86D ήταν τα πρώτα αεροπλάνα αναχαίτισης «παντός καιρού» της Πολεμικής Αεροπορίας. Παρελήφθησαν το 1961 και εφοδίασαν τις 337 και 343 μοίρες. Έως το 1964 ήταν βαμμένα ασημί. Αποσύρθηκαν από την ενεργό υπηρεσία το 1967 αλλά διατηρήθηκαν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 1969.

Ο κ. Παναγόπουλος ευχαρίστησε την Πολεμική Αεροπορία και ιδιαίτερα στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ & ΓΕΑ πού ανέλαβαν το δύσκολο και δαπανηρό έργο της συντηρήσεως και βαφής των πέντε αεροσκαφών τού Πολεμικού Μουσείου καθώς επίσης και τούς δύο ακάματους συντηρητές/χρώστες της ΠΑ Γεώργιο Σαρίμπελα & αρχισμηνία (ΕΤΑΠ) Βασίλειο Μπαλή. Σε προσεχή εκδήλωση το Πολεμικό Μουσείο θα τιμήσει άπαντες τούς συντελεστές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ