Monica Belluci: H καριέρα της και η ζωή της

H Monica Anna Maria Bellucci γεννήθηκε στις 30 September του 1964. Eίναι Ιταλίδα ηθοποιός που ξεκίνησε από πολύ νωρίς στον χώρο του modelling. Έκανε μία σταδιακή μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλον γιατί αγαπούσε πολύ και τα δύο.

Κατέληξε να γίνει παγκοσμίως γνωστή μέσα από τις ταινίες και τις πασαρέλες της και λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής της. Θέλησε να γίνει δικηγόρος αλλά τα παράτησε στην πορεία. Μιλάει Ιταλικά, Αγγλίκά, Γαλλικά και λίγα Ισπανικά.

Καριέρα

Η Monica Bellucci ξεκίνησε σα μοντέλο επίδειξης μόδας στην Dior, Dolce & Gabbana και έπειτα έκανε καριέρα στο Hollywood και στον γαλλικό κινηματογράφο. Έπαιξε σε μεγάλες ταινίες όπως το Matrix Reloaded (2003), στo Bram Stoker’s Dracula (1992) και στον ρόλο της Malena στο ομόνυμο ιταλικό ρομαντικό δράμα του 2000. Έπαιξε επίσης τον ρόλο της Μαγδαληνής στην ταινία «The Passion of the Christ»(2004) καθώς και σε ορισμένες άλλες πιο σύγχρονες.

Η Μοnica μετακόμισε σε ένα από τα κέντρα της μόδας στην Ευρώπη, το Μιλάνο. Εκεί υπέγραψε συνεργασία με το Elit Model Management. Μέχριο το 1989, έκανε πασαρέλα στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Έχει βραβευτεί με την Ευρωπαική Χρυσή Σφαίρα για την ταινία «Globo d’oro» ενώ πήρε βραβείο και από το «Italian National Syndicate of Film Journalists» για την τανία On the Milky Road.

Modelling

Η Μόνικα ξεκίνησε ως μοντέλο στα 16 της ενώ φοιτούσε στο Liceo Classico. Η καριέρα της απογειώθηκε το 1988 όταν μετακόμισε σε ένα από τα μεγαλύτερα «κέντρα» μόδας της Ευρώπης, το Μιλάνο. Εκεί έκανε συμβόλαιο με το «Elite Model Management». Μέχρι το 1989 είχε ήδη κάνει πασαρέλες μόδας στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη.

Έκανε επίσης commercial για την Dolce & Gabbana και την Elle. Σε ένα από τα μεγαλύτερα αντρικά περιοδικά την κατέταξαν ως μία από τις 100 πιο σέξυ γυναίκες που έχουν περάσει ποτέ. Ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Dior για τουλάχιστον 4 χρόνια από το 2006 έως το 2010.

Προσωπική ζωή

Η Μonica είχε παντρευτεί δύο φορές. Την πρώτη χώρισε το 1994 μετά από 4 χρόνια γάμου με τον Claudio Basso. Στις 26 Αυγούστου 2013, η ηθοποιός επιβεβαίωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Βενσάν Κασέλ, μετά από 14 χρόνια γάμου, ο οποίος την απατούσε με γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία την Τina Kunakey με την οποία παντρεύτηκαν το 2018. Η Belluci έχει δύο κόρες την Ντέβα Κασέλ και τη Λεονί Κασέλ.