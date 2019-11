Μητσοτάκης : Ανάπτυξη και επενδύσεις δημιουργούν τις συνθήκες για την επιστροφή των νέων

To στοίχημα της επιστροφής στην Ελλάδα όσων έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και της προσφοράς ευκαιριών στις νέες γενιές έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του ΕΛΚ.

Ο πρωθυπουργός μίλησε ως ειδικός προσκεκλημένος σε εκδήλωση με θέμα τη συμμετοχή της νεολαίας στην ευρωπαϊκή πολιτική, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικές προκλήσεις για τη νέα το τρίπτυχο της προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης των ανισοτήτων και της γεφύρωσης του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων.

«Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από ανθρώπους με ικανότητες που είναι στο εξωτερικό και θα επιστρέψουν στη χώρα αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες» τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

«Το κύριο ζήτημα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας» επισήμανε χαρακτηριστικά.

🎙 Prime Minister of 🇬🇷 @kmitsotakis delivering his inspiring and engaging pitch at #EPPtalks pic.twitter.com/0az2sM8vbB

— EPP (@EPP) November 20, 2019