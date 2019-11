Shakira : Ανακοίνωσε live άλμπουμ με τίτλο «El Dorado World Tour Live»

H Shakira μόλις ανακοίνωσε το “Shakira in Concert: El Dorado World Tour Live», το album που θα συνοδεύει την επερχόμενη ομότιτλη ταινία της, που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. 13 Νοεμβρίου. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει την ίδια ημερομηνία από την Panik Records και την Sony Music. H live version του “Chantaje”, το πολυαγαπημένο hit single της τραγουδίστριας με τον Maluma που είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard Latin Chart στην Ισπανία, στην Χιλή, στο Μεξικό και στην Αμερική, είναι τώρα διαθέσιμο. Το τραγούδι, που συμπεριλαμβανόταν στο βραβευμένο με Grammy album της καλλιτέχνιδας “El Dorado”, έχει συγκεντρώσει πάνω από 2.4 δισεκατομμύρια views στο YouTube, κάνοντάς το ένα από τα μεγαλύτερα Latin hits στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η ταινία “Shakira in Concert: El Dorado World Tour” αιχμαλωτίζει την θριαμβευτική επιστροφή της Shakira στην σκηνή το 2018 μετά από ένα πρόβλημα στις φωνητικές τις χορδές που είχε προηγουμένως αναβάλει την πετυχημένη περιοδεία. Το film, που θα παιχτεί σε πάνω από 65 χώρες και 2,000 κινηματογράφους, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά το global icon status της superstar. Με υλικό πίσω από τις κάμερες που δεν έχει ξαναδεί κανείς και καθηλωτικά performances, η ταινία απεικονίζει τα προσωπικά βιώματα της καλλιτέχνιδας σε αυτό το tour και την προσπάθεια της ομάδας της να ταξιδέψουν αυτό το φαντασμαγορικό show σε 22 χώρες που συνολικά παρακολούθησαν σχεδόν 1 εκατομμύριο fans.

Shakira In Concert: El Dorado World Tour Track List:

Estoy Aquí/Dónde Estás Corazón Medley (El Dorado World Tour Live) She Wolf (El Dorado World Tour Live) Si Te Vas (El Dorado World Tour Live) Nada (El Dorado World Tour Live) Perro Fiel/El Perdón Medley (El Dorado World Tour Live) Underneath Your Clothes (El Dorado World Tour Live) Me Enamoré (El Dorado World Tour Live) Inevitable (El Dorado World Tour Live) Chantaje (El Dorado World Tour Live) Whenever, Wherever (El Dorado World Tour Live) Tú (El Dorado World Tour Live) Amarillo (El Dorado World Tour Live) La Tortura (El Dorado World Tour Live) Antologia (El Dorado World Tour Live) Can’t Remember to Forget You (El Dorado World Tour Live) Loca/Rabiosa Medley (El Dorado World Tour Live) La La La (Brasil 2014)/Waka Waka (This Time for Africa) Medley (El Dorado World Tour Live) Toneladas (El Dorado World Tour Live) Hips Don’t Lie (El Dorado World Tour Live) La Bicicleta (El Dorado World Tour Live)

Σχετικά με την Shakira

Έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία συμπεριλαμβανομένου 3 βραβεία Grammy, 11 βραβεία Latin Grammy, αρκετά World Music Awards, American Music Awards και Billboard Music Awards. Είναι η μόνη καλλιτέχνιδα από την Νότια Αμερική που έχει φτάσει τραγούδι της στο Νο1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει 4 από τα 20 hits με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, και είναι μία από τους Top 5 YouTube Artists όλων των εποχών. Το τελευταίο album της Shakira “El Dorado” έφτασε στο Νο1 του iTunes 37 χωρών, κέρδισε το βραβείο Best Pop Vocal Album στα Latin Grammy to 2017, και το βραβείο Best Latin Pop Album στα βραβεία Grammy το 2018. Με πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams, είναι ένας από τους δίσκους γυναίκας καλλιτέχνιδας με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών. Τον Νοέμβριο του 2018 ολοκλήρωσε το πετυχημένο El Dorado World Tour. Αυτή την στιγμή ηχογραφεί το νέο studio album της και στις 2 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί live στο Super Bowl στο Hard Rock Stadium στο Miami.