Μαγικό βίντεο : Το πύρινο λιοντάρι που φρουρεί τη νέα έδρα της Εστουδιάντες

Είναι από εκείνα τα βράδια που ένας οπαδός δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Τα συναισθήματα και οι εικόνες είναι τόσο έντονα, που χαράζονται ανεξίτηλα… Πώς να ξεχάσει ο φίλος της Εστουντιάντες το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου, όταν επέστρεψε στο «σπίτι» του μετά από 15 χρόνια, το συνδύασε με τη νίκη επί της Ταγέρες με 1-0 την Παρασκευή και το Σάββατο παρακολούθησε ένα ανεπανάληπτο σόου που κορυφώθηκε με ένα… τεράστιο λιοντάρι στην οροφή του γηπέδου;

Ναι, καλά διαβάζετε… Ένα λιοντάρι κολοσσιαίων διαστάσεων, προς τιμή του παρατσουκλιού «El Leon» που φέρει ο Σύλλογος, δημιουργημένο από leiser εμφανίστηκε στη μία κολόνα του «Estadio Jorge Luis Hirschi», έκανε τη βόλτα του πάνω από την οροφή της κεντρικής εξέδρας, σταμάτησε στην επόμενη κολόνα, βρυχήθηκε και έφυγε…

Το θέαμα ήταν απερίγραπτο και όσοι το βίωσαν από κοντά, κατέκλυσαν τα social media με βίντεο και φωτογραφίες από το υπερθέαμα! Όπως ήταν φυσικό, το ολόγραμμα του βασιλιά της ζούγκλας έκλεψε την παράσταση… Πάρτε και εσείς μία μικρή γεύση από το λιοντάρι της Εστουντιάντες…

What have I just witnessed? 😲 Estudiantes de La Plata returning home after 13 years away from their historic stadium put on this show for their fans: pic.twitter.com/AHCYo6oSy0

— Adam Brandon (@AdamBrandon84) November 10, 2019