Η εμφάνιση του «Greek Freak» στην Γιούτα

Ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για τους Μπακς στην ήττα από τους Τζαζ στην Γιούτα

Ο «Greek Freak» αγωνίστηκε για 36 λεπτά μέχρι να αποβληθεί προς το τέλος του ματς βλέποντας από τον πάγκο την ομάδα του να χάνει από το τρομερό σουτ του Μπογκντάνοβιτς.

Ο Γιάννης πέτυχε 30 πόντους με 8/16 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/13 βολές, μάζεψε 13 ριμπάουντ ενώ είχε και 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα.

The best of The Greek Freak:

30 PTS | 13 REB | 4 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/yseaMH5c3A

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 9, 2019