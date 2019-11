«Θάνατος στην Αμερική» φωνάζουν διαδηλωτές στο Ιράν

Το Ιράν γιορτάζει σήμερα την 40η επέτειο της κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, με διαδηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ να πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις.

Στην Τεχεράνη χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί μπροστά στο κτίριο όπου βρισκόταν η αμερικανική πρεσβεία, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε απευθείας εικόνες από αντίστοιχες διαδηλώσεις σε άλλες ιρανικές πόλεις, όπως η Μάσχαντ και η Ισφαχάν, η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, αλλά και στην Ιλάμ, τη Σιράζ, τη Μπουσέρ.

#BREAKING: Dozens of Iraqi demonstrators have stormed the Iranian consulate in #Karbala, lowering the flag and burning part of the outer wall #IraqProtests https://t.co/axoNKBjwHh pic.twitter.com/4wLEJYImKW

— Arab News (@arabnews) November 3, 2019