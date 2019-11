Ερευνα: Θα έχει κέφια ο εφετινός χειμώνας ;

Θερμός αναμένεται να είναι ο φετινός χειμώνας, τουλάχιστον το πρώτο μισό του, σύμφωνα με έρευνα του αμερικάνικου Accu Weather.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έκθεσή του για τον φετινό χειμώνα δείχνουν ότι θα έχει αρκετές διαφορές από τον περσινό.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα τα Βαλκάνια θα έχουν ένα πιο ήπιο χειμώνα με θερμοκρασίες πάρα από το κανονικό.

*WINTER 2019-2020 UPDATE* Fresh forecasts have arrived and this time they are bigger and better! We have added more models and more graphics, looking more in depth into every model. Most are similar, but some defy the odds and give us actual winter!https://t.co/W9GMkZGzPN

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 1 Νοεμβρίου 2019