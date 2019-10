Το «τρολ» της Ρόμα σε διαιτησία και VAR

H Ρόμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της τρίτης αγωνιστικής του Europa League με την Γκλάντμπαχ, ισοφαρίστηκε σε 1-1 με ένα πέναλτι- ανακάλυψη του διαιτητή.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα γέμισμα των φιλοξενούμενων στην περιοχή της Ρόμα, η μπάλα βρήκε στο πρόσωπο του Άγγλου στόπερ, Κρις Σμόλινγκ.

Ο διαιτητής μπερδεύτηκε και έδειξε το σημείο του πέναλτι, καταδικάζοντας τους «τζιαλορόσι». Ο ιταλικός σύλλογος λίγο μετά το ματς, είπε ότι οι διαιτητές παραδέχτηκαν το λάθος τους, αλλά το κακό είχε γίνει.

«Μιλήσαμε με το τιμ των διαιτητών μετά το τέλος του αγώνα και παραδέχθηκαν το λάθος που έγινε. Το αποδεχόμαστε και τους ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά τους και προχωράμε στο επόμενο ματς».

Αργότερα η διοίκηση της Ρόμα ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο ο Περότι ανατρέπει τον γιο του, τονίζοντας ότι «γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται το VAR.

This is why VAR is needed in the @ChampionsLeague… 🖥️⚠️🤣#ASRoma #UCL 🤗 @D_10Perotti pic.twitter.com/BHoFfJnEXX

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 15, 2018