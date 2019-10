Ποινή στον Λεκλέρκ για το συμβάν με τον Φερστάπεν

Τιμωρήθηκε τελικά ο Σαρλ Λεκλέρκ με ποινή 15 δευτερολέπτων για το συμβάν με τον Μαξ Φερστάπεν στην πρώτη στροφή της πίστας της Σουζούκα.

Οι αγωνοδίκες αρχικά είχαν κρίνει αγωνιστικό το συμβάν, ωστόσο αργότερα ανακοίνωσαν πως θα ξαναεξεταστεί μετά το τέλος του αγώνα.

Το συμβάν εξετάστηκε και ο Μονεγάσκος της Φεράρι θεωρήθηκε υπαίτιος καθώς: «ο οδηγός με το νο 16 (σ.σ.Λεκλέρκ) φέρει την κύρια ευθύνη για το περιστατικό, μιας και όφειλε να γνωρίζει πως θα είχε μειωμένη πρόσφυση πίσω από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα».

Στον Λεκλέρκ επιβλήθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων για το συμβάν και άλλα 10 για το ότι συνέχισε να είναι στην πίστα με σπασμένη εμπρός αεροτομή, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς (σ.σ. κομμάτι της αεςροτομής έφυγε από το μονοθέσιο του Λεκλέρκ και χτύπησε το μονοθέσιο του Χάμιλτον).

Έτσι οδηγός της Φεράρι με αυτή την ποινή «πέφτει» στην έβδομη θέση από την έκτη την οποία είχε τερματίσει.

Το συμβάν μεταξύ Λεκλέρκ και Φερστάπεν:

De start van Leclerc onboard en de crash met Verstappen. Tja, ik ben geen fan van straffen in de openingsrond, maar Verstappen kreeg er in Hongarije 2017 ook eentje na een domme touché met Ricciardo in bocht 2. Oordeel zelf maar. #JapaneseGP pic.twitter.com/WeeS6wZUlh

— Rob van Gameren (@VanGamerenF1) October 13, 2019