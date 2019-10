ΠΑΟΚ: Fans Man of the Match ο Σφιντέρσκι

Τον Κάρολ Σφιντέρσκι ανέδειξαν ως Fans Man of the Match οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για την εμφάνιση στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την 6η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Σε μία έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται, ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα παρουσιάστηκε σοβαρός, συγκεντρωμένος και ουσιαστικός και έφυγε με ένα άκρως σημαντικό τρίποντο, επικρατώντας με 1-2 του Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Εκ των κουρφαίων του Δικεφάλου ο Κάρολ Σφιντέρσκι . Ο Πολωνός φορ συνεχίζει να είναι… καυτός. Στην Τρίπολη βρήκε και πάλι δίχτυα και μάλιστα με μία εξαιρετική ενέργεια και έφτασε τα έξι σε όλες τις διοργανώσεις, όντας ο πρώτο σκόρερ της ομάδας.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Σφιντέρσκι συγκέντρωσε το 52,12% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη Λημνιό που ανεβάζει συνεχώς της απόδοσή του και τον Δημήτρη Γιαννούλη , που έκανε μία ακόμα γεμάτη εμφάνιση».