Eliud Kipchoge: Έτρεξε μαραθώνιο σε λιγότερο από 2 ώρες και έγραψε ιστορία

Eliud Kipchoge smashes two-hour barrier to make history

World marathon record holder Eliud Kipchoge has made history by becoming the first person to run the distance in under two hours

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019