Μάντσεστερ : Τρομοκράτης ο συλληφθείς για την επίθεση με μαχαίρι

Ως «τρομοκράτη» αντιμετωπίζει η βρετανική αστυνομία τον 40χρονο ύποπτο που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Arndale του Μάντσεστερ.

«Αρχικά συνελήφθη για σοβαρή επίθεση και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρας Τζάκσον. «Έχει τεθεί τώρα επίσημα υπό κράτηση ως ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας», είπε.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να χρησιμοποιούν όπλο αναισθητοποίησης (τέιζερ) σε έναν άνδρα. Μάρτυρες λένε ότι ο συλληφθείς άνδρας ούρλιαζε από τον πόνο.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Τρεις από αυτούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν είναι σε «σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Τραυματίστηκε επίσης ένας άνδρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Σε αυτά τα αρχικά στάδια παραμένουμε ανοικτοί για το κίνητρο αυτού του τρομερού συμβάντος και των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβη».

«Δεδομένου του σημείου όπου σημειώθηκε το περιστατικό και της φύσης του, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ηγούνται της έρευνας καθώς προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις περιστάσεις», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Μάρτυρες, οι οποίοι μίλησαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, περιγράφουν ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου, με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Armed police are at the scene at the #Arndale Centre in #Manchester where five have been stabbed #CapitalReports pic.twitter.com/JP6SrG8Cfb

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης με το μαχαίρι εισήλθε στο ισόγειο του εμπορικού καταστήματος και φώναζε ρατσιστικές βρισιές.

Την ώρα που έτρεχε μέσα στο εμπορικό κέντρο, ο δράστης φέρεται να φώναζε «θα σας ….. όλους». Πολλοί μάρτυρες αναφέρουν ότι ο ίδιος αποκάλεσε έναν μαύρο υπάλληλο καταστήματος «νέγρο».

Ένας μάρτυρας λέει στη Daily Mail: «Άκουσα μία γυναίκα να ουρλιάζει. Γύρισα και είδα έναν άνδρα που κρατούσε ένα μαχαίρι. Είχε μπήξει το μαχαίρι στην πλάτη της. Η γυναίκα είχε γεμίσει στα αίματα και έπεσε κάτω».

Φωτογραφίες από το σημείο απεικονίζουν αναποδογυρισμένα τραπέζια, ενώ στο πάτωμα διακρίνονται κηλίδες αίματος.

Ένας από τους μαγαζάτορες στο εμπορικό κέντρο είπε στα PA Media news: «Είδα έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε μαχαίρι να τρέχει προς ένα πλήθος ανθρώπων. Ένας από αυτούς, ο οποίος έφερε μία πληγή, μπήκε κατατρομαγμένος στο μαγαζί μου. Μετά από λίγο, η ασφάλεια ανακοίνωσε την εκκένωση του εμπορικού κέντρου».

Μάρτυρες έξω από το εμπορικό κέντρο δήλωσαν ότι είδαν εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν για τη ζωή τους, ουρλιάζοντας, λίγες στιγμές μετά την επίθεση.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «σοκαρισμένος» και είπε ότι η σκέψη του είναι κοντά στα θύματα, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες διάσωσης και τους ερευνητές για το έργο τους.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 11, 2019