Τσεχία – Αγγλία : Εκτεταμένα επεισόδια από χούλιγκανς πριν τη σέντρα

Οι Άγγλοι χούλιγκανς ξέφυγαν σε μία ακόμη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστησαν σε σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της Πράγας λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Τσεχία για τα προκριματικά του Euro 2020.

Το συγκεκριμένο ματς είχε χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας και δυστυχώς έγιναν τα χειρότερα. Δέκα Άγγλοι οπαδοί συνελήφθησαν και ένας από αυτούς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων.

Το χρονικό έχει ως εξής: Τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα μεθυσμένοι Άγγλοι άρχισαν να πετούν μπουκάλια προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων. Οι μάχες των δύο πλευρών ήταν σκληρές και για λίγο επικράτησε πανικός.

Στην Πράγα βρίσκονται περίπου 4.000 οπαδοί της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Δείτε πλάνα από τα επεισόδια:

The riot police are out in Prague… 🙄 pic.twitter.com/3xtcj8QOdh

— The Away Fans (@theawayfans) October 11, 2019