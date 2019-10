NBA : Οδεύει προς Σακραμέντο Κινγκς ο Χόλις Τόμπσον

Επιστροφή στην πατρίδα και σε γνώριμα εδάφη για τον Χόλις Τόμπσον.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο James Jones, ο Χόλις Τόμπσον συμφώνησε να επιστρέψει στο NBA με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς, με τους οποίους αγωνίστηκε στο Summer League.

O 28χρονος, πλέον, φόργουορντ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2017-2018, έχοντα σε 28 ματς στην Ευρωλίγκα 5,6 πόντους και 2,7 ασίστ.

Ο Τόμπσον αγωνίστηκε στο NBA από το 2013 έως το 2017, με τις φανέλες των Φιλαδέλφεια Σίξερς (2013-2017) και των Νιου Ορλιανς Πέλικανς.

Four-year NBA veteran Hollis Thompson has agreed to a partially guaranteed deal with the Kings, sources tell The Athletic. Thompson was with the Kings In summer league

— Jason Jones (@mr_jasonjones) October 11, 2019