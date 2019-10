Ο Σεμπάστιαν Κοχ στην Ελλάδα

Στην Αθήνα θα παρευρεθεί ο γερμανός ηθοποιός Σεμπάστιαν Κοχ, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Μη χαμηλώνεις το βλέμμα» στην οποία πρωταγωνιστεί (διεθνής τίτλος: Never Look Away, πρωτότυπος τίτλος: Werk ohne Autor).

Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη: Σεμπάστιαν Κοχ: «Η καρδιά μιλάει καλύτερα από το μυαλό»

Πρόκειται για την τελευταία δημιουργία του Γερμανού σκηνοθέτη Φλόριαν Χένκελ Φον Ντόνερσμαρκ του οποίου η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία «Οι ζωές των άλλων», στην οποία ο Κοχ επίσης πρωταγωνιστούσε, έσπασε ταμεία σε όλον τον κόσμο.

Στη νέα του ταινία που μάλιστα υπήρξε υποψήφια εφέτος για το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ο Γερμανός σκηνοθέτης έχει στα χέρια του μια ιστορία που με αφετηρία τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατρέχει τρεις δεκαετίες ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας με οδηγό το έργο και την ζωή του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Γκέρχαρντ Ρίχτερ.

Ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό από τις «Ζωές των άλλων», αλλά και την μεγάλη ελληνική επιτυχία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή, ο Σ. Κοχ στο «Μη χαμηλώνεις το βλέμμα» υποδύεται έναν διάσημο Γερμανό γιατρό, που βάζει στόχο να καταστρέψει τη σχέση της κόρης του με έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη.

Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά για τον ρόλο του: «Ο χαρακτήρας μου είναι ένας ναζί που ήταν μάρτυρας της κατάρρευσης της ιδεολογίας αυτής. Μετά βρήκε λιμάνι στα επόμενα συστήματα και χάρη στην πειθαρχία, την εξυπνάδα και την κατάρτιση του έγινε σημαντικός. Αυτές οι αρετές τον βοήθησαν να κρύψει την ενοχή του και να σώσει το τομάρι του. Αυτό του δίνει μία αίσθηση υπεροχής και ασφάλειας. Για αυτό τον λόγο θεωρεί ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι το μοναχοπαίδι του έμπλεξε με έναν ανίσχυρο καλλιτέχνη, που θεωρεί χαζό και αδύναμο. Αντιστέκεται σε αυτή τη σχέση με κάθε τρόπο».

Η ταινία «Μη χαμηλώνες το βλέμμα» θα διανμηθεί στις αίθιουσες την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου από την Feelgood

