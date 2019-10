Τροχαίο ατύχημα ο Ντεφόε

Ο Ζερμέιν Ντεφόε λίγες ώρες αφότου σκόραρε στο 5-0 της Ρέιντζερς επί της Αμπερντίν, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, σε δρόμο της Γλασκώβης. Ο 36χρονος Άγγλος βρισκόταν μαζί με το κορίτσι του στην Range Rover του, όταν ξαφνικά συγκρούστηκε με μια BMW.

Το τροχαίο έγινε τη στιγμή που ο πρώην επιθετικός των Τότεναμ και Σάντερλαντ επέστρεφε σπίτι του. Τα τρία οχήματα έπαθαν σοβαρές ζημιές, αλλά κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια. Ο Ντεφόε πάντως, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ήταν τρομοκρατημένος μετά το ατύχημα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Jermain Defoe has been involved in a car accident in the last half an hour. pic.twitter.com/byZJPaaF8p

— Rangers Circle (@RangersCircle) September 28, 2019