Εντυπωσιακό πανό κατά του ρατσισμού από τους οπαδούς της Έβερτον (pic)

Πριν ακόμα ενταχθεί στο ρόστερ της Έβερτον, ο Μόιζε Κιν είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης όταν αγωνιζόταν ακόμα στη Γιουβέντους.

Στον χθεσινό αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί των «ζαχαρωτών», ανάρτησαν ένα εντυπωσιακό πανό στις κερκίδες του «Γκούντισον Παρκ» θέλοντας να εκφράσουν την στήριξη τους στον Ιταλό επιθετικό και να στείλει το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού.

«Όχι στον ρατσισμό», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό που σηκώθηκε στο οποίο απεικονιζόταν ο Κιν.

💙 | No to racism. No al razzismo. #AllTogetherNow

