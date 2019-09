Απίστευτο τρολάρισμα για τον Αζάρ στο Twitter

Ο Βέλγος μέσος, Εντέν Αζάρ είχε εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα των Μαδριλένων, με το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά το καλοκαίρι.

Τα πράγματα, όμως, δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι δυο πλευρές, με τον 28χρονο να αδυνατεί να βρει τη χαμένη του φόρμα.

Ήδη από το καλοκαίρι, δημοσιεύματα από την Ισπανία τον στοχοποίησαν για τα παραπανίσια κιλά με τα οποία είχε εμφανιστεί στις προπονήσεις και όσο ο ίδιος δεν μαγεύει με την απόδοσή του, η κριτική θα γίνεται όλο και πιο σκληρή.

Ενδεικτικό είναι το… γλέντι που στήθηκε στα social media εις βάρος του βραχύσωμου επιθετικού μετά το φινάλε του Μαδριλένικου ντέρμπι. Ρεάλ και Ατλέτικο έμειναν στο 0-0 σε ένα φτωχό από άποψη θεάματος παιχνίδι, με τον Αζάρ να μην μπορεί να κάνει τη διαφορά για τους «Λος Μπλάνκος».

Φυσικά, οι χρήστες στο Twitter δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και ανάρτησαν κάποια ξεκαρδιστικά memes για τις εμφανίσεις του Βέλγου άσου στη Μαδρίτη.

Eden Hazard will tear La Liga apart. They said. pic.twitter.com/IRuCko9mB5

— Ugo Ikejiuwa (@deezyie) September 29, 2019