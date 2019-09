Τραγωδία στις Οινούσσες : Νεκροί ένα 4χρονο παιδί και ένα βρέφος από ανατροπή λέμβου

Δύο άτομα έχουν ανασυρθεί νεκρά μετά από ανατροπή λέμβου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια των Οινουσσών.

Πρόκειται για ένα τετράχρονο παιδί και ένα βρέφος.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 12 άτομα, ενώ αγνοούνται ακόμα τέσσερα σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι δύο παιδιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία του Λιμενικού Σώματος και σκάφη της Frontex.

Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Our hearts are broken to hear more tragic news from the Greek Aegean #islands. While a SAR operation is still ongoing after a shipwreck off Oinouses island earlier this morning, 2 children are reported dead and 4 people missing. Our team stands ready to support the survivors. pic.twitter.com/CySKzm5BwL

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) 27 Σεπτεμβρίου 2019