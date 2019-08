Τo φιλί της Μελάνια Τραμπ στον Τζάστιν Τριντό έβαλε φωτιά στα social media

Η Μελάνια Τραμπ θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές Πρώτες Κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλλον όχι άδικα, ενώ ο Τζάστιν Τριντό έχει ανακηρυχθεί – επίσης δικαίως – ο πιο σέξι πρωθυπουργός στον κόσμο. Τι γίνεται όμως όταν αυτοί οι δύο συναντούνται;

Με φόντο τη Σύνοδο των G7 που ολοκληρώνεται στο Παρίσι, και συγκεκριμένα κατά την ώρα της κλασικής «οικογενειακής φωτογραφίας» με τους ηγέτες των 7 χωρών της Sυνόδου, να ποζάρουν μπροστά από ένα μαγευτικό σκηνικό για να φωτογραφηθούν χαμογελαστοί, τις φωτογραφικές εντυπώσεις έκλεψαν ο Τζάστιν Τριντό και η Μελάνια Τραμπ.

Όμως ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες στα διεθνή ΜΜΕ και αυτό δεν είναι άλλο από το φιλί της Μελάνια στον Τζάστιν Τριντό.

H 49χρονη Μελάνια, η οποία είναι παντρεμένη εδώ και 14 χρόνια με τον Τραμπ δεν αντιστάθηκε στη γοητεία του 47χρονου Τριντό και πήγε προς το μέρος του για να τον φιλήσει στο μάγουλο.

Στην εν λόγω φωτογραφία, η Μελάνια δίνει στον Τριντό το απόλυτο ερωτικό βλέμμα, ενώ ταυτόχρονα κρατάει το χέρι του συζύγου της.

Everyone should find someone who looks at them the way Melania looks at…… :checks notes:……. Justin Trudeau. https://t.co/bumKUy8TFW — Jesse Ferguson (@JesseFFerguson) August 26, 2019

Let’s make #MelaniaLovesTrudeau trending and make this into a meme 😂😂 pic.twitter.com/RUXQMIDdHZ — ❤️☮️Happy!☮️❤️ (@yowza_goddess) August 26, 2019

Όπως ήταν αναμενόμενο τα social media πήραν φωτιά, ενώ Μελάνια και Τζάντιν απέκτησαν και το δικό τους hashtag.

Μάλιστα η πρώην σύμβουλος της Χίλαρι Κλίντον, Τζέσι Φέργκιουσον έγραψε στο Twitter «Όλοι θα έπρεπε να βρουν κάποιον να τους κοιτάζει με τον τρόπο που κοιτά τον – προσέξτε – Τζάστιν Τριντό» και να ακολουθούν ποικίλα σχόλια και αναρτήσεις, όπως για παράδειγμα μία που ανέφερε: «Προσέξτε να μην δει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την φωτογραφία, γι’ αυτό ότι κι αν κάνετε, μην κάνετε retweet το #MelaniaLovesTrudeau».