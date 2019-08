Marina, ένα pop icon επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, για μια συναυλία

Με μητέρα Ουαλή και πατέρα Έλληνα, η Μαρίνα-Λαμπρινή Διαμάντη ή αλλιώς MARINA αποτελεί ένα από τα πιο inspirational pop είδωλα που καταφέρνει να ξεχωρίζει παγκοσμίως και να αποθεώνεται σε κάθε της ζωντανή εμφάνιση!

Το ελληνικής καταγωγής pop icon ξεχώρισε το 2009 όταν κέρδισε την δεύτερη θέση στο Sound of… του BBC, την ετήσια ψηφοφορία μουσικών κριτικών, ως πολλά υποσχόμενη νέα παρουσία στην μουσική (ενδεικτικά στην πρώτη θέση εκείνη την χρόνια βρέθηκε η Ellie Goulding, ενώ από τις λίστες τους έχουν επίσης περάσει οι Adele, Duffy, Bloc Party, Franz Ferdinand). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώθηκε μερικούς μήνες αργότερα, με την κυκλοφορία του πρώτου της album The Family Jewels, μια indie pop αυτοβιογραφία, στην οποία δεν διστάζει να ασχοληθεί με κοινωνικά θέματα και να σαρκάσει την θέση των γυναικών και τις προσωπικές της εμμονές, όπως την αμερικάνικη “celebrity culture” στο single Hollywood.

Δύο χρόνια αργότερα, η Marina and the Diamonds συστήνει στα διαμάντια της (όπως αποκαλούσε τους φαν της), το Electra Heart, και την ομώνυμη περσόνα του, μία γυναίκα με έντονο μακιγιάζ, μακριές βλεφαρίδες, ξανθιά περούκα και ροζ φιόγκους που επιθυμία της είναι να ανταποκριθεί στα γυναικεία πρότυπα του σύγχρονου δυτικού κόσμου.

Γράφοντας η ίδια όλα τα τραγούδια του δίσκου (όπως και στον πρώτο της), συνεργάστηκε με τους κορυφαίους παραγωγούς της pop, Stargate (Rihanna), Diplo (M.I.A.), Liam Howe (Lana del Rey) και το αποτέλεσμα ήταν ένα εκρηκτικό electro-pop, dance-pop album που έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση των UK charts! Τα απόλυτα επιτυχημένα singles της (Primadonna, How to be a Heartbreaker) στρέφουν τα βλέμματα στην φρέσκια Marina η οποία γρήγορα κερδίζει κορυφαία θέση στην mainstream σκηνή!

Το 2015, το πιο ώριμο και αυτοαναφορικό Froot εδραιώνει την φήμη της στην Αμερική και την φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα! Τον Μάρτιο του 2016 η Μαρίνα συναντά τα δικά της Greek Diamonds και δίνει ένα show στο οποίο αποθεώνεται και αφήνει τους Έλληνες φαν και την ίδια να ανυπομονούν για την επόμενη εμφάνισή της στην χώρα μας!

Τρία χρόνια αργότερα, η MARINA συστήνεται εκ νέου στο κοινό της, θέτοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Το 2018, η συνεργασία της με τους Clean Bandit και τον Luis Fonsi για το “Baby” σαρώνει τα charts παγκοσμίως και γίνεται αμέσως ραδιοφωνική επιτυχία και στην Ελλάδα, ενώ με το Love + Fear που κυκλοφόρησε τον φετινό Απρίλιο, η MARINA δίνει στην pop μουσική το νόημα που της έλειπε, με στίχους γεμάτους ανησυχία και αυτοκριτική.

Το Love+Fear Τour ξεκίνησε στην Αγγλία με κορυφαίο σταθμό το κατάμεστο Royal Albert Hall που υποδέχθηκε για πρώτη φορά την Ελληνο-Ουαλή μουσικό σε ένα σόου με πολύ χρώμα και ακόμη περισσότερο χορό! Το φετινό της καλοκαίρι περιλαμβάνει σταθμούς στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μουσικά φεστιβάλ (Roskilde, Mad Cool, Benicassim, Nos Alive) ενώ η ίδια μετρά αντίστροφα για την επιστροφή της στα πάτρια εδάφη, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Piraeus 117 Academy!