Γκραν Κανάρια – πυρκαγιά: Οριοθετήθηκε αλλά συνεχίζει να καίει

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο δημοφιλές τουριστικό νησί Γκραν Κανάρια έχει οριοθετηθεί, όμως συνεχίζει να καίει, έγινε γνωστό σήμερα από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα δοθεί βοήθεια στους χιλιάδες πυροπαθείς για την ανοικοδόμηση των σπιτιών τους.

Η φωτιά ξέσπασε το περασμένο Σάββατο, κοντά στην πόλη Τεχέδα, προτού γιγαντωθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ισπανία για φέτος, την οποία πυροδότησαν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η χαμηλή υγρασία. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Η φωτιά δεν έχει σβηστεί, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» είπε ο Πέδρο Σάντσεθ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα Κανάρια Νησιά.

«Προς τις κοινότητες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά και τη νήσο Γκραν Κανάρια, δεσμευόμαστε πως θα βοηθήσουμε, θα τείνουμε χείρα βοηθείας, προκειμένου η καθημερινότητα στο νησί να επιστρέψει στους ρυθμούς που κινείτο πριν από τη φωτιά» υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Έως σήμερα, σε περίπου 7.500 ανθρώπους επετράπη να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

🔴BREAKING NEWS | The fire of Gran Canaria Island about to be stabilized.

The evolution was favorable and it is expected that in the next few hours to return to their homes all evacuated.#IFValleseco #IFGranCanaria #IFTejeda #FuerzaGranCanaria #NewYork #Manhattan #USA #nature pic.twitter.com/z1m4sr7NCZ

— Joel Vega, PhD (@joelvegaphd) August 21, 2019