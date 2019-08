Γκραν Κανάρια: Οι κάτοικοι γιορτάζουν ενώ πίσω τους φλέγεται το νησί

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο Twitter από το νησί Γκραν Κανάρια, όπου οι κάτοικοι γιορτάζουν την προστάτιδά τους, την ώρα που πίσω τους φλέγονται τα πάντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε μια πυρκαγιά που έχει μετατρέψει σε στάχτη από το Σάββατο 15.000 στρέμματα γης, στο ισπανικό νησί Γκραν Κανάρια.

Από την πυρκαγιά, περίπου 1.000 άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, μετά την εκκένωση μερικών κωμοπόλεων, καθώς μεγάλη πυρκαγιά επεκτάθηκε προς ένα εθνικό πάρκο και μια περιοχή δημοφιλή στους παραθεριστές σε αυτό το ισπανικό νησί.

Ωστόσο μερικοί κάτοικοι της περιοχής δεν πανικοβλήθηκαν έντονα από την φωτιά και αποφάσισαν να γιορτάσουν την προστάτιδά τους, την ώρα που πίσω τους καίγονταν τα πάντα.

Ειδικότερα κάτοικοι του νησιού βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την προστάτιδα της πόλης τους, την Virgen del Pino, δηλαδή την Παναγία του Πεύκου.

Η Παναγία, προστάτιδα του νησιού Γκραν Κανάρια, ονομάζεται έτσι επειδή σύμφωνα με την ιστορία η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα πεύκο στις 8 Σεπτεμβρίου του 1492.

Το θαυματουργό με την άγια εικόνα που βρέθηκε πάνω σε πεύκο είναι πως η Παναγία από την μία πλευρά του προσώπου της φαίνεται χαμογελαστή και από την άλλη φαίνεται λυπημένη. Η εικόνα ήταν στολισμένη με κοσμήματα και πολύτιμους λίθους πριν κλαπούν το 1975.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά, που ξέσπασε το Σάββατο στην κωμόπολη Αρτενάρα, απείλησε και ένα από τα πιο γραφικά χωριά της χώρας, το Τεχέδα.

Here’s a video of people celebrating Dia Del Pino in Gran Canaria’s while the islands on fire behind them. pic.twitter.com/BPKZLJxwz6

— Lucy Elizabeth – Blogger (@apeculiarblog) August 11, 2019