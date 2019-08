Μνήμες στο Αναλόγιο

Με θεματικό άξονα την Μνήμη, με μότο «In memory we trust» (στην μνήμη πιστεύουμε) και τιμώμενες χώρες την Βραζιλία, την Ελβετία, το Ιράν και την Ινδονησία, το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, διοργανώνεται για μία ακόμα χρονιά στην Αθήνα από το Σάββατο 21 ως και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Τριάντα εκδηλώσεις, 20 παραστάσεις (15 νέα ελληνικά και πέντε ξένα έργα) αναγνώσεις, εργαστήρια, συμπόσια και άλλες δράσεις είναι το περιεχόμενο αυτής της γιορτής του Θεάτρου, των Γραμμάτων και των Τεχνών που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου με τη συνεργασία του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο και με την υποστήριξη του ΕΚΠΑ και των Πρεσβειών της Ελβετίας, του Ιράν, της Ινδονησίας και της Βραζιλίας.

Το φετινό πρόγραμμα του Αναλογίου περιλαμβάνει μετακλήσεις θεατρικών και μουσικών παραστάσεων από την Βραζιλία, το Ιράν και την Ινδονησία, πρεμιέρες θεατρικών έργων από την Ελλάδα και την Ελβετία, φιλοξενία του Executive Board Meeting του International Playwrights’ Forum (IPF) της Unesco, αφιέρωμα/ ολονυκτία στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη, διεθνή Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Ancient Greek Tragedy at the Intersection of Politics and Perfrormances» (σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και εργαστήρια (το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντομα).

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο ξεκινούν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Αναλογίου στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Βιβλίου (και αυτό το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα). Οι χώροι που οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν ‘εχουν ποικιλομορφία: Ζάππειο Μέγαρο, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αύλειος χώρος του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Παλαιό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν-Φρυνίχου, Θέατρο Σταθμός, Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος κ.ά.

Το Φεστιβάλ Αναλόγιο, λειτουργεί από το 2005. Στο κυρίως πρόγραμμά του έχει μέχρι σήμερα παρουσιάσει 170 καινούργια ελληνικά και ξένα έργα και περί τις 300 συνολικά εκδηλώσεις, με σχεδόν 1.300 καλλιτεχνικούς συντελεστές. Περισσότεροι από 130 συγγραφείς παρακολούθησαν για πρώτη φορά τα έργα τους στη σκηνή του Αναλογίου, ενώ νέοι συγγραφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό συστήθηκαν στο θεατρόφιλο κοινό μέσω της διοργάνωσης. Αντιστοίχως, νέοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, χορογράφοι, φωτογράφοι και εικαστικοί που σήμερα ανήκουν στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας, αναδείχθηκαν παρουσιάζοντας την καλλιτεχνική τους πρόταση στο Αναλόγιο.

Αξίζει δε να επισημανθεί ότι πολλές παραγωγές του Φεστιβάλ Αναλόγιο προωθήθηκαν σε εθνικά, δημοτικά θέατρα και ελεύθερες σκηνές. Θεατρικά έργα και λογοτεχνικά κείμενα που πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο Αναλόγιο, μεταφράστηκαν, ταξίδεψαν σε ανάλογες διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, διεκδίκησαν και κέρδισαν διεθνή βραβεία.

Χρήσιμες πληροφορίες

Website: https://analogiofestival.org

E-mail: info@analogiofestival.org, analogiofestival@gmail.com