Τουρκία: Δραματικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι εξαιτίας του σεισμού

Οι κάτοικοι της πόλης Μποζκούρτ στην Τουρκία, μετρούν τις πληγές τους, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5, 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Εικόνες και βίντεο από τα τούρκικα μέσα ενημέρωσης αλλά και από αναρτήσεις χρηστών στα social media κάνουν τον γύρο του κόσμου και αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι.

Σοβαρές ζημιές και τραυματίες άφησε πίσω της η ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι άσχημο στο κέντρο του Ντενιζλί μέχρι στιγμής», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Οζμάν Ζολάν, στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk. «Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα. Οι ομάδες μας εργάζονται για να αποτιμήσουν τη ζημιά», δήλωσε ο Ζολάν.

A magnitude 6.0 earthquake shook Turkey’s Aegean province of Denizli on Thursday afternoon sending residents panicking. No casualties have been reported so far. #denizli pic.twitter.com/Z5r6tsQPiQ

— ANews (@anewscomtr) August 8, 2019