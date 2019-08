Ρωσία: Τριπλασιάστηκε η ραδιενέργεια μετά την έκρηξη στο πεδίο δοκιμών

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην πόλη Σεβεροντβίνσκ, στα περίχωρα του οποίου σημειώθηκε έκρηξη σε πεδίο δοκιμών πυραύλων του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, για μισή ώρα περίπου, ήταν τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος πολιτικής προστασίας της πόλης Βαλεντίν Μαγκαμέντοφ.

Ο ίδιος προσέθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι τα επίπεδα αυτά ραδιενέργειας δεν συνιστούν απειλή για τους κατοίκους. «Δεν υπήρξε καμία απειλή για την υγεία και την ζωή των κατοίκων. Ήταν κάτι που κράτησε λίγο, για 30 λεπτά. Στη συνέχεια τα επίπεδα ραδιενέργειας άρχισαν να μειώνονται και αυτή την στιγμή είναι στα επίπεδα των επιτρεπόμενων ορίων», δήλωσε ο Μαγκαμέντοφ.

Η έκρηξη που σημειώθηκε σε πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου πυραύλου σε πεδίο δοκιμών στην περιοχή του Αρχάγγελσκ είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν έξι.

#UPDATE: After an explosion that killed at least 2 & wounded 6 at a military missile testing facility in northern Russia a number of hours a go, a ‘brief’ radiation spike was recorded, locals advised to take 44 drops of iodine per glass of water. https://t.co/Viam5RaInu

