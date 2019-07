Οι νέοι στο μονοπάτι της επιχειρηματικότητας

Τριακόσιοι πενήντα νέοι και νέες, πρόσφυγες, μετανάστες καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ως επιχειρηματίες, αλλά κυρίως να ξεκινήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και δυναμισμό, συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Business for Youth από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019.

Με δωρεά 2 εκατ. δολαρίων ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Pathways to Progress» του Ιδρύματος Citi, συνολικά 1.000 νεαροί πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και ομάδες ευάλωτες νέων στην Ελλάδα, στην Ιορδανία και στη Νιγηρία αποκτούν επαγγελματική εκπαίδευση και χρηματική υποστήριξη για έναρξη επιχειρήσεων.

Η δράση αυτή αποτελεί μια από τις συνεργασίες μεταξύ του Citi Foundation και του International Rescue Committee (IRC).

Στην Αθήνα, το IRC συνεργάστηκε με το Solidarity Now που ανέπτυξε και εφάρμοσε το πρόγραμμα Business for Youth σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση Knowl και έδωσε τη δυνατότητα σε 350 άτομα ηλικίας 18-35 ετών να εκπαιδευτούν σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας.

Τριάντα από τους συμμετέχοντες, που ξεχώρισαν τόσο για την επιχειρηματική τους ιδέα όσο και για την αποφασιστικότητά τους και τη δέσμευσή τους να κυνηγήσουν το όνειρό τους, επιλέχθηκαν και έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη από μέντορες, καθώς και ένα συμβολικό ποσό για την κάλυψη των πρώτων λειτουργικών εξόδων της επιχείρησής τους.

«Οταν ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2018 το πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας Business For Youth, είχαμε μια φιλοδοξία: να δώσουμε σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθούσαν να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα σε μια χώρα σαν τη δική μας, που παλεύει με την ανεργία και τον αποκλεισμό. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να αυτονομηθούν και να ανθήσουν!» σημείωσε σχετικά η κυρία Αντιγόνη Λυμπεράκη, γενική διευθύντρια του Solidarity Now. «Σήμερα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αισθανόμαστε ότι ο στόχος μας επιτεύχθηκε αφού οι αριθμοί και τα αποτελέσματα συμμάχησαν μαζί μας. Περισσότεροι από 350 νέοι άνθρωποι παρακολούθησαν 19 κύκλους μαθημάτων, ενώ 30 από αυτούς προχωρούν στο επόμενο στάδιο λαμβάνοντας ειδική συμβουλευτική για να κάνουν πράξη την επιχειρηματική τους ιδέα. Μια τέτοια αρχή μάς δείχνει τη δυναμική και την ανάγκη που υπάρχει για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες – κάτι που για εμάς στο Solidarity Now είναι προτεραιότητα».

«Το IRC και το Citi Foundation έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια συνεργασία με σκοπό να βοηθήσουν επίδοξους νέους επιχειρηματίες στη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων. Κατά τα τελευταία 2 χρόνια έχουν υποστηριχθεί οι επιχειρηματικές ιδέες συνολικά 1.000 ατόμων στην Ελλάδα, στην Ιορδανία και στη Νιγηρία. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε νέους Ελληνες και αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Ελπίζουμε ότι η εμπειρία που αποκομίσαμε θα ενθαρρύνει παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες και θα δώσει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε όλους και όλες να δημιουργήσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος αυτού συναντήσαμε καταπληκτικούς, ταλαντούχους και δυνατούς ανθρώπους και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη στη δημιουργία των νέων τους επιχειρήσεων» δήλωσε η κυρία Jana Frey, Country Director, IRC Hellas.

«Οπως και για πολλές άλλες σύγχρονες προκλήσεις, οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας ενσωμάτωσης των προσφύγων και των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρωτοβουλία «Pathways to Progress» του Ιδρύματος Citi είναι η λύση που προσφέρουμε για θετικές προοπτικές στις ζωές τους μέσα από μια βιώσιμη οικονομική πορεία. Πιστεύουμε ότι η πιο σημαντική υποχρέωσή μας προς τους νέους είναι η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα τους ενθαρρύνουν να πιστεύουν στο μέλλον τους» δήλωσε η κυρία Μανίνα Μενιδιάτη, Public Affairs Officer, Citi Ελλάδος.

«Είμαστε υπερήφανοι που μέσα από το στοχευμένο και εντατικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 350 νέοι και νέες ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και άδραξαν την ευκαιρία να σκεφτούν, να αναπτύξουν, να παρουσιάσουν και κυρίως να δοκιμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ένα «άγνωστο» περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην καλλιέργεια των soft skills, σε γνώση και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως η κοστολόγηση, το branding, η χρηματοδότηση κ.λπ., από επιχειρηματίες και επαγγελματίες μέντορες ώστε να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια με τρόπο επαγγελματικό και κυρίως βιώσιμο. Μάλιστα, 30 εξ αυτών έλαβαν περαιτέρω εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση στην ανάπτυξη του business plan. Η Knowl, με γνώμονα τον σεβασμό στον άνθρωπο, στις αξίες και στις ανάγκες του, θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος της KOINΣΕΠ Knowl, δρ Ιωάννης Σαλαμούρης.