Πάθος στο «Gazarte»

Tην Πέμπτη 25 Ιουλίου, στο roof stage του «Gazarte», η Ειρήνη Σκυλακάκη επιστρέφει με την μπάντα της προκειμένου να παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της, διασκευές τραγουδιών που τη συγκινούν διαχρονικά, αλλά και νέες συνθέσεις (που θα ακουστούν για πρώτη φορά).

Για την ηλικία της τραγουδίστριας, το πρόσφατο παρελθόν της είναι αρκετά πλούσιο. Πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί στη μουσική της καριέρα, η Ειρήνη Σκυλακάκη ολοκλήρωσε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου SOAS στο Λονδίνο. Ο πρώτος δίσκος της «Wrong Direction» κυκλοφόρησε το 2012, όταν η τραγουδίστρια ήταν 22 ετών.

Το τραγούδι «In the Light» επιλέχθηκε από το Cosmote Jumping Fish για το φθινόπωρο του 2012, ενώ συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Αν». Δύο χρόνια αργότερα, το 2014, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της «Before Dawn» και το 2015 η Σκυλακάκη εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου έγινε η ηχογράφηση του τρίτου δίσκου της «Matterless», μια παραγωγή του Danton Supple (Coldplay, U2, Morrissey, Suede). Ο δίσκος αυτός βγήκε στην κυκλοφορία το 2018. Η βραδιά στο «Gazarte» αναμένεται να είναι μια ξεχωριστή στιγμή για την τραγουδίστρια, η οποία συν τοις άλλοις θα έχει την τιμή και τη χαρά να τραγουδήσει μαζί με τον Παύλο Παυλίδη ως special guest. Η Σκυλακάκη δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια του Παυλίδη, ο οποίος φυσικά ανήκει στην ελίτ της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και έχει επηρεάσει πολλούς νεότερούς του μουσικούς.

Live εμφανίσεις

Η Ειρήνη Σκυλακάκη έχει εμπειρία από live εμφανίσεις αφού έχει δώσει το «παρών» σε μεγάλα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους της Ελλάδας: Release Festival, En Lefko Festival, Rockwave, ΚΠΙΣΝ. Εχει επίσης τραγουδήσει δίπλα σε καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως οι Macy Gray, Jessie Ware, Beirut, Daughter, Cass McCombs, Toploader, Archive, ενώ είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Επίσης, στο Λονδίνο έχει εμφανιστεί σε μερικά πολύ χαρακτηριστικά venues νέων καλλιτεχνών, όπως το Old Blue Last, το The Camden Assembly και το Hoxton Square Bar & Kitchen.

Στο «Gazarte» η Σκυλακάκη θα πλαισιώνεται από τους μουσικούς Γιώργο Θεοδωρόπουλο (πλήκτρα), Χρήστο Πετεβή (βιολί), Θάνο Μιχαηλίδη (ντραμς), Tom Yosi (κιθάρα), Κώστα Γιαννίρη (μπάσο). Στα φωνητικά συμμετέχει η Κατερίνα Κοζαντινού, ενώ η επιμέλεια του ήχου θα είναι του Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Τέλος, την βραδιά θα ανοίξει ο folk τραγουδοποιός Pelion Rivers, του οποίου το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ κυκλοφόρησε σε κασέτα και ψηφιακά το 2018 και είναι βασισμένο σε fingerstyle τεχνικές και αναλογικές μεθόδους ηχογράφησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Website: https://ireneskylakaki.com/

Γενική είσοδος: 8 ευρώ

Ωρα έναρξης: 21.30

«Gazarte»

Βουτάδων 32-34, Γκάζι (σταθμός μετρό Κεραμεικός)

Tηλ. 210-3460.347, email: info@gazarte.gr