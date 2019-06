60 χρόνια σε μια αφίσα

Συνδυάζοντας την ποπ αισθητική με την πολιτική αιχμή κατάφερε να κατακτήσει τον χώρο της γραφιστικής και αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους illustrators των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και γεννήθηκε. Το όνομά του, Τζον Μαυρουδής. Γεννημένος στην Καλιφόρνια, είναι παιδί Ελληνα και Αμερικανίδας. Εκτός άλλων ο Μαυρουδής έχει φιλοτεχνήσει τέσσερις φορές εξώφυλλα για το «The New Yorker». Μάλιστα, ένα από τα εξώφυλλά του αναγορεύτηκε «Cover of the Year» από την αμερικανική Society Of Magazine Editors, η οποία βράβευσε και ένα ακόμα εξώφυλλό του, για το «TIME» αυτή τη φορά.

Η ατζέντα του Μαυρουδή μόνον απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει, γεγονός που μετατρέπει σε επιτυχία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το ότι εξασφάλισε τη δουλειά του για την επίσημη αφίσα της 60ής εφέτος διοργάνωσης. Η αφίσα που ξεφεύγει τελείως από κάθε κλισέ θυμίζοντας γραμματόσημο σε μεγέθυνση, πορτρέτο του Μοντιλιάνι και ψυχεδέλεια sixties, παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη από το φεστιβάλ σε μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην οδό Ομήρου.

«Το πρόσωπο στην αφίσα είναι ο θεατής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» αναφέρει για το σκεπτικό πίσω από τα πόστερ ο Τζον Μαυρουδής. «Κουβαλάει μέσα του ταινίες, στιγμές, ανθρώπους, ιδέες από τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ. Εδώ, στέκεται ένα λεπτό και μας χαρίζει μια πόζα, πριν προχωρήσει στο μέλλον της διοργάνωσης».

Ο Μαυρουδής απέκτησε διεθνή φήμη χάρη στο εξώφυλλό του για το περιοδικό «ΤΙΜΕ» που απεικόνιζε τη δρα Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ, σχεδιασμένη από περίφημα αποφθέγματά της. Την ίδια μέθοδο είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα για να δημιουργήσει το πορτρέτο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «The Nation».

«Οι μορφές είναι αγγελικές, σύμβολα καλοσύνης» λέει ο Μαυρουδής για το πρόσωπο που κυριαρχεί στην αφίσα του φεστιβάλ. «Μας υπενθυμίζουν ότι όσο περισσότερο κατανοούμε τον διαφορετικό στη ζωή, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος δεν απέχει από εμάς».

Και γιατί το πλαίσιο του γραμματοσήμου; «Μου αρέσει το γραμματόσημο ως πλαίσιο γιατί είναι ένα διεθνές σύμβολο επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς κάνει και το Φεστιβάλ. Δίνει φωνή σε κινηματογραφιστές από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Το έχω χρησιμοποιήσει σε έργα μου, αλλά νιώθω ότι εδώ βρίσκει το ιδανικό του».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί εφέτος από τις 30 Οκτωβρίου ως τις 10 Νοεμβρίου.