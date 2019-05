Το ξέσπασμα του Ψινάκη – Τι είπε για τις εκλογές

View this post on Instagram

Δήλωση του Προέδρου των @psinakispolites για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών Η επανάσταση του 13! Φίλοι μου, Για κάποιους το 13 δεν είναι ένας καλός αριθμός. Για όλους εμάς όμως στους ΠΟΛΙΤΕΣ, είναι ένας σπουδαίος αριθμός. Γιατί σε 13 μόλις μέρες εκλογικής προσπάθειας για τις Ευρωεκλογές ήρθαμε 13οι σε όλη την Ελλάδα. Τα καταφέραμε! Ή καλύτερα εσείς τα καταφέρατε! Μετά από ένα πολύμηνο πόλεμο λάσπης και αποκλεισμού από τα ΜΜΕ, μία συστηματική προσπάθεια εξόντωσής μου, εσείς πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας. Δεν ακούσατε κανέναν και σταθήκατε δίπλα μου, αληθινοί ήρωες. Μέσα σε ένα άρρωστο πολιτικό κατεστημένο, απέναντι στο σαμποτάζ ψηφοδελτίων μας σε πολλά εκλογικά κέντρα, αυτό είναι μια επανάσταση. Το 1% που πήραν οι ΠΟΛΙΤΕΣ, είναι μια μεγάλη νίκη που σας ανήκει. Και τώρα; Τι κάνουμε από εδώ και πέρα; Η απάντηση είναι απλή. Έρχεται μέσα από τα χιλιάδες δικά σας μηνύματα. Αυτό που πετύχαμε έχει συνέχεια. Με εσάς δίπλα μου, με νέους ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά, που δε μασάνε τα λόγια τους, που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να ταρακουνήσουμε. Οι ΠΟΛΙΤΕΣ είστε εσείς και κάποιοι, θέλουν δε θέλουν, ακούνε πλέον τη φωνή μας! Σας ευχαριστώ Ηλίας Ψινάκης