Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Άντρεα Λίντσομ, η υπουργός που ήταν αρμόδια για τις σχέσεις της βρετανικής κυβέρνησης με το κοινοβούλιο, υπέβαλε απόψε την παραίτησή της, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να στηρίξει την προσέγγιση που ακολουθεί η Τερέζα Μέι στη διαδικασία της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν πιστεύω πλέον ότι η προσέγγισή μας μπορεί να εφαρμόσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος» του Ιουνίου του 2016 και να οδηγήσει τη χώρα στο Brexit, ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της.

Η Λίντσομ, η οποία είχε ταχθεί εξ αρχής υπέρ του Brexit, κάλεσε την Τερέζα Μέι «να λάβει τις σωστές αποφάσεις για το συμφέρον της χώρας».

«Επομένως, με μεγάλη που λύπη και με βαριά καρδιά παραιτούμαι από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH

— Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) May 22, 2019