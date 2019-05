Ελληνικά βήματα στην Κρουαζέτ

Με επιτυχία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προσέλευση κόσμου, στέφθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο περίπτερό του τη Δευτέρα το απόγευμα, μια εκδήλωση που διήρκεσε πέντε ώρες – από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα. Κάθε χρόνο στις Κάννες το ΕΚΚ στήνει μια τέτοια εκδήλωση στοχεύοντας στη μείξη Ελλήνων και ξένων, στη ζύμωση ιδεών και στην ανταλλαγή απόψεων. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο απόψεις όντως ανταλλάχθηκαν στο πάρτι, γιατί την περισσότερη ώρα ένιωθες σαν να είσαι στοιβαγμένος μέσα σε αθηναϊκό λεωφορείο εν ώρα αιχμής.

Τιμητική θέση στο κοκτέιλ πάρτι πάντως είχαν οι τρεις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν σε τμήματα του εφετινού Φεστιβάλ Καννών: η «Απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου προβάλλεται στο επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, το «The Right One» των Urska Djukic (Σλοβενία) και Γαβριήλ Τζάφκα (Ελλάδα/Δανία) προβάλλεται στο The Factory του Δεκαπενθημέρου Σκηνοθετών και το «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά στο Atelier της Cinefondation.

Το κοκτέιλ πάρτι κορυφώθηκε με dj set από τον The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης), ενώ παρόντες ήταν οι σκηνοθέτες, παραγωγοί και συντελεστές των πέντε κινηματογραφικών πρότζεκτ που το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συμμετείχαν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» στο πλαίσιο της Κινηματογραφικής Αγοράς (Marché du Film). Στόχος της δράσης που έγινε στο Palais του Φεστιβάλ Καννών ήταν η παρουσίαση πέντε ελληνικών κινηματογραφικών σχεδίων της χώρας μας, προκειμένου να τα παρακολουθήσουν κορυφαίοι επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από όλον τον κόσμο (πωλητές, ατζέντηδες, εκπρόσωποι διεθνών φεστιβάλ, παραγωγοί και διανομείς).

Οι πέντε ταινίες

Οι πέντε αυτές ταινίες είναι: «Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις», σε σκηνοθεσία Στέλιου Καμμίτση, «Απόστρατος», σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Μαυροειδή, «Μήλα», σε σκηνοθεσία Χρήστου Νίκου, «Περσεφόνη», σε σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη, και «Winona» σε σκηνοθεσία The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης). Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των φεστιβάλ Καννών, Βερολίνου, Λοκάρνο, Ρότερνταμ, Ταλίν και Τριέστε.

Eν τω μεταξύ το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Κώστα Ζάπα «ΦRANKENSTEIN» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών στο European Pavilion του Marché du Film με την υποστήριξη του Creative Europe MEDIA. Η ταινία, τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο, βρίσκεται στο στάδιο του post production. Σύμφωνα με την παραγωγή η ταινία είναι «μια δελεαστικά φρέσκια ματιά στην κλασική ιστορία της Μαίρης Σέλεϊ, η οποία επανεισαγάγει τους διάσημους χαρακτήρες της γοτθικής, ρομαντικής ιστορίας για μια ολόκληρη νέα γενιά θεατών. Ενα στοιχειωμένο παραμύθι με φωτογραφία στα όρια του ασπρόμαυρου και έγχρωμα, υπερρεαλιστικά κινούμενα σχέδια και εφέ. Οι ήρωες ωχροί, αναιμικοί, μοιάζουν σαν παραμυθένιοι και στοιχειωμένοι. Οι χώροι, τα κοστούμια και τα σκηνικά παραπέμπουν στο στοιχειωμένο παραμύθι που εξελίσσεται σε μια πόλη».

Στον «ΦRAKENSTEIN» πρωταγωνιστούν οι Ελλη Τσιτσιπά, Αντώνης Γκορίτσας, Δήμητρα Χατούπη, Βασίλης Μπισμπίκης, Νικολίτσα Ντρίζη, Δανάη Παπουτσή, Δημήτρης Γεωργαλάς και συμμετέχει ο αμερικανός, ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Λουί Μαντιλόρ.