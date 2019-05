Λίγο πριν από την αυλαία…

Με την τελευταία ταινία του Τζιμ Τζάρμους «The dead don’t die», μια κωμωδία με ζόμπι και τους Ανταμ Ντράιβερ – Μπιλ Μάρεϊ στους βασικούς ρόλους, ανοίγει το βράδυ της Τρίτης το 72ο Φεστιβάλ των Καννών που αναμένεται να είναι ένα από τα πιο χορταστικά των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια του επόμενου δεκαημέρου (αυλαία λήξης το Σάββατο 25 Μαΐου), διάσημοι δημιουργοί θα βρεθούν στην Κυανή Ακτή για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, ανάμεσά τους ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Τέρενς Μάλικ, οι αδελφοί Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν, ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο βετεράνος Κεν Λόουτς που συμμετέχει και πάλι στον διαγωνισμό.

Τους σκηνοθέτες, φυσικά, θα συνοδεύσουν και οι ηθοποιοί των ταινιών τους και τα μεγαλύτερα ονόματα που αναμένεται να περπατήσουν τα ντυμένα κόκκινα σκαλιά της Λιμιέρ θα είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μπραντ Πιτ, συμπρωταγωνιστές στην ταινία «Once upon a time in Hollywood» του Ταραντίνο, η Πενέλοπε Κρους και ο Αντόνιο Μπαντέρας που εμφανίζονται μαζί στο «Πάθος και δόξα» του Αλμοδόβαρ, η Μόνικα Μπελούτσι που κρατά έναν δεύτερο ρόλο στα «Καλύτερα χρόνια της ζωής μας» («Les plus belles années d’une vie»).

Ο Αλέν Ντελόν θα είναι ο ηθοποιός που θα τιμηθεί εφέτος με έναν ειδικό Χρυσό Φοίνικα, μια μεγάλη επιτυχία του φεστιβάλ που επί σειρά ετών προσπαθούσε να τον πείσει να δεχτεί αλλά εκείνος, με τη γνωστή εκκεντρικότητά του, αρνούνταν.

Το Σινεμά στην Πλαζ αναμένεται επίσης να κινήσει το ενδιαφέρον με ταινίες ήδη γνωστές που θα προβληθούν ειδικά στη θερινή οθόνη που στήνεται στην παραλία, δίπλα ακριβώς από την αίθουσα Λιμιέρ. Στο πρόγραμμα της εφετινής χρονιάς θα βρούμε τα «400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό, τους «Doors» του Ολιβερ Στόουν, τα «Παιδιά της γειτονιάς» του Τζον Σίνγκλετον που πέθανε πριν από λίγο καιρό αλλά και τον «Ξέγνοιαστο καβαλάρη» του Ντένις Χόπερ. Ολες αυτές οι ταινίες είχαν ξεκινήσει τη διεθνή καριέρα τους από την Cote d’ Azur.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία, θυμίζουμε ότι εφέτος ένας μικρομηκάς συμμετέχει στον διαγωνισμό των μικρού μήκους, ο Βασίλης Κεκάτος, με την ταινία «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς». Το εφετινό τμήμα μικρού μήκους περιλαμβάνει 11 ταινίες από διάφορες χώρες του κόσμου και αυτή η ταινία του Κεκάτου είναι η τέταρτή του.

Τέλος, ο Γιώργος Λάνθιμος, αγαπημένο παιδί του φεστιβάλ, δίνει και εφέτος «το παρών», αυτή τη φορά ως μέλος της κριτικής επιτροπής, στην οποία πρόεδρος είναι ο μεξικανός συνάδελφός του Αλεχάντρο Γκονζάλεθ Ινιαρίτου.