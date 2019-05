Τζέιμς και Ντε Κολό στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague (pic & vid)

Μετά την ανάδειξη της κορυφαίας πεντάδας όπου βρίσκονταν οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας, η Euroleague ανακοίνωσε τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για την σεζόν, που ολοκληρώνεται με το Final 4 το διάστημα 17-19 Μαΐου στη Βιτόρια.

Την ομάδα αποτελούν οι: Νάντο Ντε Κολό (από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Μάικ Τζέιμς (από την Αρμάνι Μιλάνο), Βασίλιε Μίτσιτς (από την Αναντολού Εφές), Βενσάν Πουαριε (από την Μπασκόνια) και Ουόλτερ Ταβάρες (από την Ρεάλ Μαδρίτης).

Στο παρελθόν ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει εκ νέου να βρεθεί στις καλύτερες πεντάδες της διοργάνωσης είναι ο 31χρονος Γάλλος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο οποίος είχε δώσει το παρόν άλλες πέντε φορές στην καριέρα του.

Να θυμίσουμε πως η ανάδειξη γίνεται κατά το 75% από την ψηφοφορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ το υπόλοιπο 15% διαμορφώνεται από την εκτίμηση του κοινού της Euroleague.

2018-19 All-EuroLeague Second Team presented by @7DAYSBasketball

⚫ @NandoDeColo

⚫ @TheNatural_05

⚫ Vasilije Micic

⚫ @viinze_17P

⚫ @waltertavares22

Congratulations to all these players for amazing individual seasons 🙌#GameON pic.twitter.com/ejxNB76UJB

— EuroLeague (@EuroLeague) May 10, 2019