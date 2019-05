Μια ομάδα μόνος του ο Γιάννης

Μετά από την απόλυτη ισορροπία των δύο αναμετρήσεων στην έδρα των Μπακς, τα Ελάφια έκαναν το brake και αποκατέστησαν το πλεονέκτημα έδρας που απώλεσαν στο πρώτο ματς της σειράς.

Τώρα η δεύτερη αναμέτρηση του TD Garden είναι προ των πυλών και το ΝΒΑ προμοτάρει την αναμέτρηση δείχνοντας σε ένα σύντομο βίντεο τις καλύτερες φάσεις του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Κέλτες.

Ο Γιάννης είναι η αλήθεια ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση κόντρα σε μια από τις πιο οργανωμένες αμυντικά ομάδες της Λίγκας έχοντας 27.7 πόντους (44.4% στα σουτ), 10.3 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα, 1.7 μπλοκ και μόλις 2.7 λάθη στα τρία πρώτα ματς της σειράς.

Απολαύστε τον στις καλύτερες του φάσεις όπως τις επέλεξε το ίδιο το ΝΒΑ ενόψει του τέταρτου παιχνιδιού στη Βοστόνη:

Ahead of Game 4 TONIGHT on @NBAonTNT (7pm/et), relive @Giannis_An34‘s 32 PTS, 13 REB, 8 AST, 3 BLK while leading the @Bucks (2-1) to a Game 3 win in Boston! #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/hfwl1dbucl

— NBA (@NBA) May 6, 2019