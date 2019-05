Το εντυπωσιακό βίντεο της Λίβερπουλ για τον ημιτελικό με Μπαρτσελόνα (vid)

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανεβάζει τους παλμούς και… φτιάχνει το κλίμα για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League με τη Μπαρτσελόνα (22:00) ανήρτησε η Λίβερπουλ στα social media.

Λίγες ημέρες μετά τα σχόλια του Γιούγεκν Κλοπ πως το «Καμπ Νου» δεν αποτελεί ναό του ποδοσφαίρου, η ίδα η Λίβερπουλ τον… διέψευσε, καθώς στο ποστάρισμά της χαρακτηρίζει το γήπεδο ως καθεδρικό ναό που έχει εξελιχθεί σε… νεκροταφείο για πολλούς συλλόγους.

Μάλιστα κάνει ιδιαίτερη μνεία στις… αγγλικές ομάδες που έχασαν τον πόλεμο στη Βαρκελώνη, τονίζοντας παράλληλα πως εκείνη είναι η μοναδική που έχει φύγει αλώβητη δυο φορές από την Καταλονία.

Σαν κερασάκι στην τούρτα έρχονται τα στιγμιότυπα από την φετινή πορεία των «ρεντς», τα οποία δίνουν διθυραμβικό τόνο ενόψει του κρίσιμου ραντεβού στην Καταλονία.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Time to revisit one of the great cathedrals in world football.

UP THE REDS ✊ pic.twitter.com/gmcvqYvgkJ

— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019