Euroleague : Το Τop 5 των game 4 είναι απολαυστικό

Ιδιαιτέρως θεαματικό είναι το top-5 των τέταρτων αγώνων στα προημιτελικά της Euroleague.

Στο Νο1 της σχετικής κατάταξης φιγουράρει η εντυπωσιακή τάπα του Χίλιαρντ στον Χίγκινος, στο ματς της ΤΣΣΚΑ με τη Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Θυμίζουμε ότι μετά τη Ρεάλ που «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό με 3-0 νίκες, στο final-4 προκρίθηκαν ακόμη η Φενέρμπαχτσε και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Εκκρεμεί η σειρά Εφές – Μπαρτσελόνα που θα κριθεί σε 5ο ματς.

Δείτε το Top 5

The Top 5 plays from Game 4 of the Playoffs

There are some BIG ones on the list 👀#GameON pic.twitter.com/iaXtshfNTl

