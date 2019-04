Μανέ : Έγραψε ιστορία στο Champions League με τη Λίβερπουλ

Ο Σαντιό Μανέ διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, τόσο στην Πρέμιερ Λιγκ, όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Χθες ο Σενεγαλέζος επιθετικός σημείωσε ένα γκολ στη νίκη των «κόκκινων» επί της Πόρτο με σκορ 4-1 και κατάφερε να γράψει το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος έφτασε τα 14 γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στο Τσάμπιονς Λιγκ, ξεπερνώντας τα 13 γκολ που έχουν οι Φιρμίνο και Σαλάχ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Στίβεν Τζέραρντ με 21 γκολ.

Παράλληλα ο Μανέ μπορεί να περηφανεύεται πως έχει την καλύτερη αναλογία γκολ/ανά αγώνα στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεπερνώντας παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναλυτικά ο Σενεγαλέζος έχει πετύχει 10 γκολ σε νοκ-άουτ και σκοράρει αναλογικά κάθε 95 λεπτά, τη στιγμή που ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους έχει 65 γκολ σε νοκ-άουτ και σκοράρει ανά 107 λεπτά αγώνα.

Να σημειωθεί πως η σύγκριση έχει γίνει ανάμεσα σε παίκτες που μετρούν πάνω από 10 σε φάση νοκ-άουτ.

Δείτε αναλυτικά τα επιτεύγματα του Μανέ:

95 – Of all players to have scored 10+ goals in @ChampionsLeague knockout stage matches, Sadio Mané currently has the best minutes per goal ratio in the history of the competition. Pivotal. pic.twitter.com/OuMTgyJVtZ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2019