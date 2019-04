Τι φοβούνται οι αντίπαλοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν εύκολα το 1-0 στη σειρά με τους Πίστονς και προετοιμάζονται για το Game 2 στο Μιλγουόκι, προτού η μονομαχία μεταφερθεί στο Ντιτρόιτ για άλλα δύο παιχνίδια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της πρώτης αναμέτρησης και θα προσπαθήσει να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις για να οδηγήσει τα Ελάφια στο 2-0.

Ο Greek Freak σε δηλώσεις του πριν από το ματς αναφέρθηκε στον φόβο των αντιπάλων του, ενώ σχολίασε και την απίστευτη ανατροπή των Κλίπερς κόντρα στους Γουόριορς.

Διαβάστε αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Αντετοκούνμπο:

«Αυτό που έχω καταλάβει ως παίκτης και από συζητήσεις με τον κόουτς, δεν είναι ότι δεν μπορώ να πάρω το σουτ, αλλά ότι… φοβούνται όταν πηγαίνω στη ρακέτα και έτσι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σουτάρω. Μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου και για εμένα. Θα είμαι επιθετικός, δεν θα σκέφτομαι αυτό το πράγμα.

Προσπαθώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να παίζει το παιχνίδι. Θα σουτάρω, αν είμαι ελεύθερος. Όχι πάντα, αλλά όταν νιώθω ότι θα το βάλω. Θα δοκιμάσουν πολλά πράγματα εναντίον μας και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν θα πω πως αυτή η σειρά θα μας βοηθήσει για την επόμενη, γιατί αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμη. Αλλά ότι κάνουν εναντίον μας, θα το αντιμετωπίσουμε και θα το συζητήσουμε» ανέφερε αρχικά.

Για να κλείσει με την αναφορά του στο επικό come back από τω -31 των Κλίπερς επί των Γουόριορς: «Προσπαθώ να μην βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά είδα στο youtube το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία των playoffs. Πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος. Δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά νομίζω πως οι Γουόριορς έδειξαν λάθος πρόσωπο στην άμυνα και την επίθεση, κι όταν τεμπελιάζεις, οι θεοί του μπάσκετ βλέπουν και θα… τιμωρηθείς γι’ αυτό. Αυτό έγινε κι εκεί. Είχαν το ματς υπό έλεγχο και τα τελευταία 17 λεπτά έγινε ό,τι έγινε».

«People are scared when I get in the paint.»#FearTheDeer pic.twitter.com/xoiPsXLZmP

