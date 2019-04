Μόνο ο Άγιαξ : Από το 2ο προκριματικό στους «4» του Champions League

Μετά τη νίκη του επί της Γιουβέντους (2-1), μέσα στο Τορίνο, ο Άγιαξ συνεχίζει την πορεία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση…

Μια πορεία που ξεκίνησε από το καλοκαίρι, συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου 2018 και δεν έχει τελειώσει ακόμα!

Ο Αίαντας ξεκίνησε από τον 2ο προκριματικό γύρο, απέκλεισε τη Στουρμ Γκρατς, για να ακολουθήσουν κατά σειρά οι Σταντάρ Λιέγης και η Ντιναμό Κιέβου, με αποτέλεσμα την πρόκριση στους ομίλους. Από εκεί, συνέχισε ακάθεκτος και πλέον έφτασε σε ένα μοναδικό επίτευγμα!

Έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία του θεσμού που ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά!

3 – @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC

— OptaJohan (@OptaJohan) April 16, 2019