Η Ευγενία Βασιλειάδου υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη

Η Ευγενία Βασιλειάδου θα είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Η κ. Βασιλειάδου γεννήθηκε το 1980 και είναι κόρη του Βασιλείου και της Ρεβέκκας Βασιλειάδη. Μεγάλωσε στον Πειραιά, στην Ευαγγελίστρια και τα τελευταία έξι χρόνια κατοικεί στο Νέο Φάληρο.

Αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχόλη Jeanne D’ Arc το 1998. Από το 1998 έως το 2000 εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα των Διεθνών Μεταφορών. Το 2000 πήγε για σπουδές στην Αγγλία και το 2003 έλαβε το πτυχίο Bachelor of Arts (Hons) in Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων) από το StaOordshire University, StaOord, U.K.

Λαμβάνοντας υποτροφία συνέχισε με σπουδές στη Σκωτία, όπου το 2004 έλαβε το μεταπτυχιακό Master of Science in Information Systems Management (Διαχείριση Συστημάτων Πληροφοριών) από το University of Stirling, Scotland, U.K.

Το 2004 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στο δημόσιο ΙΕΚ Κερατσινίου ως εκπαιδεύτρια σε μαθήματα πληροφοριακών συστημάτων, από το 2006 παράλληλα με αυτή την ενασχόληση, εργάστηκε σε Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών, μέχρι και το 2010.

Το 2010 ανέλαβε τη διαχείριση και το management της οικογενειακής επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται από το 1967 στον τομέα των Διεθνών Μεταφορών, Εκτελωνισμών και Logistics. Κύριο μέλημα της ήταν η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης, καθώς και η τεχνογνωσία πάνω στο κομμάτι του εκτελωνισμού και της μεταφοράς.

«Πρόκειται για μια δυναμική νέα γυναίκα, η οποία αναπτύσσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η κα Βασιλειάδου επέλεξε να ασχοληθεί με τα κοινά της πόλης που μεγάλωσε και ζει, ενισχύοντας με τη συμμετοχή της το ψηφοδέλτιο του “Πειραιά Νικητή”», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης καλωσορίζοντας στον συνδυασμό του την κ. Βασιλειάδου. Ο κ. Μώραλης σημείωσε ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος Πειραιά, έχουν ανάγκη από καταρτισμένα στελέχη, τα οποία είναι επιτυχημένα στον τομέα τους και το μόνο που επιθυμούν, είναι να προσφέρουν στην πόλη τους».

«Περπατώντας στις γειτονιές του Πειραιά την τελευταία πενταετία, αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας στην πόλη», ανέφερε σε δήλωσή της η Ευγενία Βασιλειάδου και υπογράμμισε: «Οραματιζόμαστε πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει, γι’ αυτό συμμετέχω στον περκομματικό συνδυασμό “Πειραιάς Νικητής”, ώστε να συμβάλλω έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Είμαστε ενεργοί πολίτες για να είναι ο Πειραιάς μας, μία όμορφη και βιώσιμη πόλη», κατέληξε η κ. Βασιλειάδου.