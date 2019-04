Μπανγκόκ: Φωτιά σε ουρανοξύστη 57 ορόφων

Πανικός επικρατεί στο κέντρο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο 57 ορόφων, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φωτιά στο Centara Grand Hotel ξέσπασε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), ενώ μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν.

There is/was a fire at #Bangkok CentralWorld convention center wing, the staff food court by the looks of it. pic.twitter.com/F2rH8HRMl5

— Conny Brunnkvist (@connyb) April 10, 2019