Παγκόσμιο μποϊκοτάζ στο Μπρουνέι λόγω της «μεσαιωνικής» νομοθεσίας

Ταξιδιωτικά γραφεία, το δίκτυο συγκοινωνιών του Λονδίνου και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι μεταξύ των ολοένα και περισσότερων εταιρειών που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ότι διακόπτουν τις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον σουλτάνο του Μπρουνέι για να διαμαρτυρηθούν για την υιοθέτηση νομοθεσίας που προβλέπει την ποινή του θανάτου για τους ομοφυλόφιλους και τους μοιχούς στο μικρό αυτό βασίλειο της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το πρώην προτεκτοράτο της Βρετανίας υιοθέτησε από τις 3 Απριλίου νέα νομοθεσία που βασίζεται στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία, και τιμωρεί την ομοφυλοφιλία, τη μοιχεία και τον βιασμό με θάνατο και την κλοπή με ακρωτηριασμό, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των πολυτελών ξενοδοχείων που ανήκουν στην επενδυτική εταιρεία του σουλτάνου του Μπρουνέι, ανάμεσα στα οποία είναι το Dorchester στο Λονδίνο και το Beverly Hills στο Λος Άντζελες.

I commend my friend, #GeorgeClooney , for taking a stand against the anti-gay discrimination and bigotry taking place in the nation of #Brunei – a place where gay people are brutalized, or worse – by boycotting the Sultan’s hotels. https://t.co/8ymurW7hqm

Η δημοφιλής παρουσιάστρια Έλεν Ντε Τζενέρις ανέβασε στο Twitter μία λίστα με τα ξενοδοχεία που ανήκουν στο σουλτανάτο, ζητώντας από τους ακολούθους της (77,4 εκατομμύρια followers) να διακόψουν κάθε συναλλαγή.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 2, 2019