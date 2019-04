Ο Αντετοκούνμπο έδειξε στον Χάρντεν ποιος είναι ο MVP του NBA

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κι ως μια… άτυπη μονομαχία των δύο υποψήφιων MVP της φετινής χρονιάς στο NBA το ματς ανάμεσα στους Μπακς και τους Ρόκετς.

Ό, τι και να ήταν πάντως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε νικητής και μάλιστα για δεύτερη φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις με την ομάδα του Τζέιμς Χάρντεν οδηγώντας τα «Ελάφια» στη νίκη με 108-94.

Ο Γιάνναρος μπορεί να μην έπαιξε όσο μας έχει συνηθίσει γιατί φορτώθηκε από νωρίς με φάουλ ωστόσο ήταν και πάλι εξαιρετικός με 19 πόντους, με 7/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.

Απολαύστε τον:

The MVP put up MVP numbers and got the W:

19 PTS | 14 REB | 4 AST #FearTheDeer pic.twitter.com/zBbZEVtaEc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 27, 2019