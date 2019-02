Η Racing Point παρουσίασε το μονοθέσιο του 2019

Η ομάδα που ήταν παλιότερα γνωστή ως Force India, αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε Racing Point παρουσίασε το μονοθέσιό της για τη νέα χρονιά στην έκθεση αυτοκινήτου «Canadian International Autoshow» στο Τορόντο.

Η Racing Point, η οποία γνωστοποίησε ότι η αφρικανική στοιχηματική εταιρεία Sportpesa θα είναι ο νέος χορηγός ονόματος της ομάδας, επέλεξε να διατηρήσει στο αυτοκίνητό της το ροζ χρώμα, το οποίο… υιοθέτησε πριν από δύο χρόνια, ωστόσο θα υπάρχουν και μπλε «πινελιές». Το ροζ χρώμα αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Racing Point από την BWT, η οποία άρχισε να χορηγεί την ομάδα το 2017, όταν λεγόταν ακόμη Force India. Προκειμένου η Racing Point να σηματοδοτήσει τη συνεργασία της με τη Sportpesa, το λογότυπο της εταιρείας είναι… βαμμένο σε μπλε και άσπρο χρώμα στην εμπρός πτέρυγα, το κάλυμμα του κινητήρα και στην πίσω πτέρυγα.

«Το ροζ… πιστεύω ότι μέσα στα δύο χρόνια, έχει γίνει σήμα κατατεθέν» δήλωσε ο επικεφαλής της Racing Point, Ότμαρ Σαφνάουερ, και συνέχισε: «Ο μακροχρόνιος στόχος είναι να πάμε αυτή την ομάδα στην κορυφή του σπορ. Βάζουμε τα δομικά στοιχεία στη θέση τους και είναι σημαντικό να κάνουμε ένα καλό βήμα προς τα εμπρός το 2019, καθώς αρχίζουμε αυτή τη νέα εποχή. Θέλουμε να παλέψουμε για βάθρα με την αξία μας και στοχεύουμε σε ένα πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος».

Υπενθυμίζεται ότι η Force India μπήκε σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μια κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον Καναδό δισεκατομμυριούχο, Λόρενς Στρολ, εξαγόρασε την ομάδα και τη μετονόμασε στη συνέχεια σε Racing Point, με τους ίδιους 400 υπαλλήλους και εγκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, ύστερα από χρόνια δυσκολιών με ταμειακές ροές που εμπόδισαν την εξέλιξη του μονοθεσίου της στη διάρκεια της σεζόν, η ομάδα έχει πλέον μια σταθερή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να «χτίσει» τα επόμενα χρόνια.

Ο γιός του Στρολ, Λανς, θα οδηγεί το ένα από τα δύο μονοθέσια της ομάδας, ύστερα από διετή θητεία στη Williams, ενώ ο δεύτερος οδηγός της Racing Point θα είναι ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες, ο οποίος «έτρεχε» με τη Force India από το 2014.

«Οι στόχοι είναι ακραίοι» δήλωσε ο Πέρες στην παρουσίαση του μονοθεσίου και συνέχισε: «Πραγματικά θέλουμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε, τώρα που διαθέτουμε όλα τα εργαλεία». Από την πλευρά του, ο Λανς Στρολ είπε: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο και ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι, το οποίο βρίσκεται μπροστά μας. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να στέκομαι εδώ και ανυπομονώ να αρχίσει η σεζόν».

Look at this beauty – our SportPesa Racing Point car!

Welcome @SportPesa – now it»s time to #MakeItCount!

Our 2019 look is here! #WeAreReady #NewEra pic.twitter.com/ZfsyijL42o

— SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 13, 2019