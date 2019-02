Ολυμπιακός: «Τρέλανε» το ΣΕΦ με buzzer beater πίσω από το κέντρο η Σωτηρίου! (vid)

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ την Καρόλο για την Ευρωλίγκα, με την Κατερίνα Σωτηρίου στο τέλος της πρώτης περιόδου να πετυχαίνει buzzer beater πίσω από κέντρο!

Η παίκτρια του Ολυμπιακού βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει πέταξε την μπάλα πριν περάσει το κέντρο και δευτερόλεπτα αργότερα την είδε να προσγειώνεται στο καλάθι της γαλλικής ομάδας!

Ο κόσμος που βρίσκεται στο ΣΕΦ αποθέωσε την 35χρονη φόργουορντ, με τον Γιώργο Παντελάκη και τις συμπαίκτριές της να την χειροκροτούν, για την έμπνευση και φυσικά την άψογη εκτέλεση.

Δείτε το buzzer beater:

AND @sotirioukat9 BANGS IT HOME FROM BEYOND HALF-COURT! 🏀#EuroLeagueWomen @OlympiacosSFP

📺 https://t.co/TT0ctpn8xy

📲 https://t.co/ClSDJJid5P

📝 https://t.co/AZ1aNBPXWi pic.twitter.com/oExmbLbr3M

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) February 13, 2019